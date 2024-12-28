Древние предки казаков

Г

ГЕОРГИЙ

Автор смолчал,о том что Хорова вера- Хор-Гор,отражена в пословицах и поговорках прежде всего казацких. -А что ты за Хер,с горы? Говорили о зазнавшемся,чванливом человеке,и еще,гора в переводе с египетского- пирамида. Казаки- кай- саки,царские саки,а близкие народности- черкесы,черкаши,они же джиги. Само слово- характерник" восходит к выражению-- Хор- ак- тер- сокол,гор защищающий свою территорию,атакуя врагов. Также есть повторяющийся ряд из иероглифов- нога,рука,голова,пах,и черта проводимая тростниковым пером- как удар шашктт