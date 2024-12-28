Для рассмотрения документальной летописной хронологии Кубанских и Донских Казаков и окружающих их народов мы вернёмся в далекое прошлое, когда появляются первые упоминания о наших предках в летописях сибирских староверов, в связи с харийскими военными походами в Дравидию (древнюю Индию) в 2692 году до нашей эры.
Древние предки казаков
Комментарии
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Александр Николаевич
Свою историю надо знать
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18 час.
Г
ГЕОРГИЙ
Автор смолчал,о том что Хорова вера- Хор-Гор,отражена в пословицах и поговорках прежде всего казацких. -А что ты за Хер,с горы? Говорили о зазнавшемся,чванливом человеке,и еще,гора в переводе с египетского- пирамида. Казаки- кай- саки,царские саки,а близкие народности- черкесы,черкаши,они же джиги. Само слово- характерник" восходит к выражению-- Хор- ак- тер- сокол,гор защищающий свою территорию,атакуя врагов. Также есть повторяющийся ряд из иероглифов- нога,рука,голова,пах,и черта проводимая тростниковым пером- как удар шашктт
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17 час.
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