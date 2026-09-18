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Царьград

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МИД России расширил список невъездных представителей ЕС

МИД России расширил список невъездных представителей ЕС

МИД России расширил чёрный список лиц из ЕС, ответных за антироссийские санкции. В него попали депутаты, активисты и академическое сообщество, поддерживающие Киев.

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