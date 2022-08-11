Правительство Сальвадор опровергло демонтаж банкоматов Chivo

Слухи о демонтаже банкоматов Chivo, дающих возможность гражданам Сальвадора оперировать биткоинами и личным кошельком для криптовалюты Chivo, являются ложными, заявил министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя, 11 августа сообщает El Mundo.
Слухи о демонтаже банкоматов Chivo, дающих возможность гражданам Сальвадора оперировать биткоинами и личным кошельком для криптовалюты Chivo, являются ложными, заявил министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя, 11 августа сообщает El Mundo.
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