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Правительство Сальвадор опровергло демонтаж банкоматов Chivo

Правительство Сальвадор опровергло демонтаж банкоматов Chivo

Слухи о демонтаже банкоматов Chivo, дающих возможность гражданам Сальвадора оперировать биткоинами и личным кошельком для криптовалюты Chivo, являются ложными, заявил министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя, 11 августа сообщает El Mundo.

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