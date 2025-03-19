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Свежие комментарии

Кроссоверы Wey 05 появились в каршеринге: где и как их арендовать

Один из крупнейших операторов каршеринга в России, «Делимобиль», пополнил свой парк премиальными гибридными кроссоверами Wey 05: 200 подзаряжаемых гибридных SUV переданы оператору компанией ООО «Хавейл Мотор Рус».

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