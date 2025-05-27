В Петербурге планируется создание центра по развитию морской робототехники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Центр по развитию морской робототехники планируется создать в ИНТЦ «Невская дельта» в Петербурге, сообщил ТАСС Начальник управления промышленных проектов СПбГМТУ Денис Морозов.
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