В Самарской области оперативники пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на дистанционных хищениях денег у пожилых граждан

Сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти при силовой поддержке сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Самарской области проведены задержания на территории города пятерых подозреваемых в мошенничествах.