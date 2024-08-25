Так сейчас выглядит познакомившаяся с ногой безработного дверь парадной дома 37 по Таврической. Это доходный дом Обольянинова, который был возведен в 1907-1908 годах по проекту архитектора Алексея Бубыря.
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Так сейчас выглядит познакомившаяся с ногой безработного дверь парадной дома 37 по Таврической. Это доходный дом Обольянинова, который был возведен в 1907-1908 годах по проекту архитектора Алексея Бубыря.