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Мойка78.ру Новости СПб

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Так сейчас выглядит познакомившаяся с ногой безработного дверь парадной дома 37 по Таврической. Это доходный дом Обольянинова, который был возведен в 1907-1908 годах по проекту архитектора Алексея Бубыря.

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