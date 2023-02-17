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В Петербурге возведут четыре медучреждения за 30 млрд рублей

Тендеры будут объявлены в течение 2023 года. Учреждения будут разной направленности. Фонд капитального строительства и реконструкции в течение 2023 года объявит тендеры на постройку четырех новых медицинских учреждений на территории Петербурга.

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