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Россия и Беларусь отменят роуминг уже в следующем году

Россия и Беларусь отменят роуминг уже в следующем году

Совет министров Союзного государства подписал резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».

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