Вайсфельд о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Отличное событие с точки зрения пропаганды хоккея»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о Фонбет Матче Звезд КХЛ. «Как элемент шоу и способ вовлечения детей в хоккей – это очень хорошее мероприятие, а для тех, кто хоккеем интересуется давно, наверное, было бы интересно добавить больше соревновательности.
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
- Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека
Свежие комментарии