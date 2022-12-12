Вайсфельд о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Отличное событие с точки зрения пропаганды хоккея»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о Фонбет Матче Звезд КХЛ. «Как элемент шоу и способ вовлечения детей в хоккей – это очень хорошее мероприятие, а для тех, кто хоккеем интересуется давно, наверное, было бы интересно добавить больше соревновательности.