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«Ощущения фантастические» 31 июля и 1 августа в Старице пройдет грандиозный фестиваль уличных клоунов. Чем он поразит туристов?

«Ощущения фантастические» 31 июля и 1 августа в Старице пройдет грандиозный фестиваль уличных клоунов. Чем он поразит туристов?

Вернуться в детство, ощутить радость причастности к волшебству, забыть о проблемах нелегкого нашего времени-бремени и получить гарантированный заряд бодрости в компании самых веселых, смелых и трогательных клоунов России можно будет в пятницу и субботу этой недели в старинном русском городе Старица на берегах верхнего течения Волги.

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