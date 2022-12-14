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15 человек рассказали по секрету, как они поняли, что им изменяет их вторая половинка

15 человек рассказали по секрету, как они поняли, что им изменяет их вторая половинка

Каждый переживает предательство близких по-своему, но подобные события в жизни делают нас сильнее. Героям нашей подборки пришлось столкнуться с обманом любимых людей, но они смогли двигаться дальше и даже написали об этом опыте в социальных сетях.

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