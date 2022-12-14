15 человек рассказали по секрету, как они поняли, что им изменяет их вторая половинка

Каждый переживает предательство близких по-своему, но подобные события в жизни делают нас сильнее. Героям нашей подборки пришлось столкнуться с обманом любимых людей, но они смогли двигаться дальше и даже написали об этом опыте в социальных сетях.
Каждый переживает предательство близких по-своему, но подобные события в жизни делают нас сильнее. Героям нашей подборки пришлось столкнуться с обманом любимых людей, но они смогли двигаться дальше и даже написали об этом опыте в социальных сетях.
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