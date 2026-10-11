В Киеве указали на стратегический просчёт Банковой в конфликте с США Глава киевского режима Зеленский продолжает недооценивать политическую конструкцию американской власти, рассчитывая, что промежуточные выборы в Конгресс изменят позицию Вашингтона по украинскому вопросу.