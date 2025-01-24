Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Петрова
    Можно писать на русском языке? Что за слово в русском? Тюбинг? Уже и законы принимают, а все бестолку.Госдума разрабаты...
  • Павел Лелин
    Какие восемь лет? С 1991 взялись в серьез, а до этого с 194х запад окраины и центр окучивали. До 14 года много понаех...Самый неприятный ...
  • Ильдус Мамлеев
    Трамп у надо почаще напоминать про Елустоун, одна единственная ракета "Циркон" запущенная с Российской АПЛ и в США на...Это провал. Трамп...

81% русских поддерживают Путина: итоги нового опроса ФОМ

81% русских поддерживают Путина: итоги нового опроса ФОМ

Новый опрос ФОМ показывает, что 81% русских одобряют работу Владимира Путина, а 79% доверяют ему. Поддержка правительства также высока, с 53% позитивной оценки, в то время как 45% готовы проголосовать за "Единую Россию" на предстоящих выборах в Госдуму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Василий Васильев
Выборка ( опрашиваемых) очень неопределенная. . Например точно знаю, что на Дальнем Востоке, о котором так печется наш Президент, рейтинг Президента даже и близко &quot;рядом не лежит&quot; к цифрам ФОМ. Дальневосточники на деле видят в чем выражается словесный &quot;приоритет&quot; ДФО у Президента. Народ бежит отсюда в Центр страны и в Южные регионы. Часть также пытается выехать в Китай, благо он близок. Понятно, что ЭТО - от очень &quot;хорошей жизни&quot;, которую &quot;обеспечивает&quot; Президент жителям ДФО. Отсюда и не совсем &quot;хороший&quot; рейтинг.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх