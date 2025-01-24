81% русских поддерживают Путина: итоги нового опроса ФОМ

ВВ

Василий Васильев

Выборка ( опрашиваемых) очень неопределенная. . Например точно знаю, что на Дальнем Востоке, о котором так печется наш Президент, рейтинг Президента даже и близко "рядом не лежит" к цифрам ФОМ. Дальневосточники на деле видят в чем выражается словесный "приоритет" ДФО у Президента. Народ бежит отсюда в Центр страны и в Южные регионы. Часть также пытается выехать в Китай, благо он близок. Понятно, что ЭТО - от очень "хорошей жизни", которую "обеспечивает" Президент жителям ДФО. Отсюда и не совсем "хороший" рейтинг.