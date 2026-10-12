В Баку арестовали 37 протестующих против требований к школьной форме

© Михаил Алаеддин/РИА Новости В Баку произошли протесты из-за фактического запрета хиджабов в школах.
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Азербайджанки живущие в России не замечены в религиозной одежде,предпочитают светскую .Обычно среднеазиатки замечены в этом.
Видимо кому то выгодно ,что в Азербайджане били беспорядки.