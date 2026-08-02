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Пятый канал

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Бедность как приговор: почему проблемы с деньгами влияют на мозг и старение

Бедность как приговор: почему проблемы с деньгами влияют на мозг и старение

Ученые выявили связь между финансовым положением и скоростью старения. По результатам последних исследований, у людей, находящихся ниже порога бедности, раньше начинают проявляться признаки биологического увядания.

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