На Украине личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти

Десять офицеров Управления госохраны Украины (УГО) обвинили и.о. главы ведомства, личного телохранителя украинского лидера Владимира Зеленского Максима Донца в "самовольном захвате власти", сообщили в издании "Страна.
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