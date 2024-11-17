Россия сократила импорт одежды из Турции

Страна приходится на два процента турецкого экспорта С начала года по сентябрь Россия почти в два раза уменьшила закупки одежды из Турции — до 253 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкого статистического ведомства.
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