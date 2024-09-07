Первое в Петербурге электрическое судно «Мойка 2.0» выйдет на прогулочные маршруты

Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 7 сентября, провел осмотр нового прогулочного судна на электрическом ходу модели «Мойка 2.
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