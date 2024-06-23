ДОЦЕНТ МЕДВУЗА "ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ" СТУДЕНТОВ: НАЛОГ НА ЭКЗАМЕН СОБИРАЛИ СТАРОСТЫ

Galina Adler

Но практика взяточничества проникла уже на всю территорию РФ и завезли её такие же вот опытные, которые заразили этим весь мир. Есть такой народ, который знает как в лапу давать и знает как брать. Не каждому это дано. 666 - про таких в библии написано и на ладонях их этот знак. В церкви в 70 -х- и приняла православное крещение. Но взяточничество наблюдала всюду и чем ближе к развалу, тем массово эта зараза захватывала практически все области - школы, больницы, поликлиники, магазины,детсады, ясли, организации, институты и т.д. Да ещё и воровство, несуны из всех областей откуда можно было выносить и соблазн, любой ценой чего-то да прикарманить. В ВОВ отмазывались, лишь бы на передовую не попасть, от Армии отмазывались в царское время тоже отмазывались или чиновникам в лапу совали. Эта зараза ни Сталином не вытравилась, а только усугубилась после него, а принцип - если другим можно то и мне тоже - он как был, так и останется.