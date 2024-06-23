Преподаватели столичного медицинского вуза подозреваются во взяточничестве. Будущие медики покупали оценки, и кто-то из этих недоспециалистов сейчас лечит пациентов.
ДОЦЕНТ МЕДВУЗА "ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ" СТУДЕНТОВ: НАЛОГ НА ЭКЗАМЕН СОБИРАЛИ СТАРОСТЫ
Комментарии
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Galina Adler
Но практика взяточничества проникла уже на всю территорию РФ и завезли её такие же вот опытные, которые заразили этим весь мир. Есть такой народ, который знает как в лапу давать и знает как брать. Не каждому это дано. 666 - про таких в библии написано и на ладонях их этот знак. В церкви в 70 -х- и приняла православное крещение. Но взяточничество наблюдала всюду и чем ближе к развалу, тем массово эта зараза захватывала практически все области - школы, больницы, поликлиники, магазины,детсады, ясли, организации, институты и т.д. Да ещё и воровство, несуны из всех областей откуда можно было выносить и соблазн, любой ценой чего-то да прикарманить. В ВОВ отмазывались, лишь бы на передовую не попасть, от Армии отмазывались в царское время тоже отмазывались или чиновникам в лапу совали. Эта зараза ни Сталином не вытравилась, а только усугубилась после него, а принцип - если другим можно то и мне тоже - он как был, так и останется.
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4 час.
Людмила Свириденко
Не, не, не, лучше уж совсем не лечиться, чем лечиться у тех, кто сдавал экзамены за деньги. Представляете, как такой специалист вам будет зубы сверлить)?
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4 час.
W
Walery
Поздравляю... 90-е годы никуда не делись! Однако кто тут утверждает что это повелось еще со времён СССР? Ничего подобного... узбекистан не в счёт. А казахстан и сегодня имеет докторов наук, которые воруют заявки на патенты. При этом не для себя... так как ничего там не понимают... такие заявки они продают своим магистрантам. Дорого!
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3 час.
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