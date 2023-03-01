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Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Эвертон», «Ливерпуль» против «Вулверхэмптона»

Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Эвертон», «Ливерпуль» против «Вулверхэмптона»

«Арсенал» примет «Эвертон» в перенесенном матче 7-го тура АПЛ. В другой игре «Ливерпуль» встретится дома с «Вулверхэмптоном».

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