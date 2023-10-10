Военная тайна: израильские танки Merkava 4 горят, словно Challanger 2 на Украине

В итоге получается, что современный танк, с чуть ли не самыми совершенными в мире системами наблюдения и управления огнем, с мощным и дальнобойным оружием, стоимостью в кучу миллионов долларов, оказывается совершенно беззащитен перед электрическим квадрокоптером ценой в несколько тысяч «зеленых».