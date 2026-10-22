Фото: Chensiyuan / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)источник Настоящая трагикомедия разыгралась вокруг заграничной недвижимости одного из депутатов Госдумы.
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Как этого деятеля Затулина сочинцы выбрали в депутаты? Вот вопрос к нашей выборной системе!
И нахера нам такой депутат? Депутатам можно иметь недвижимость за границей?! Что ж он квартирку приобрел в Испании, а не в Узбекистане или Таджикистане. Для Рахмонов он свой, не обидели бы Лидер партии Д.Медведев Яростно вещает о патриотизме, член партии, депутат, 3 года в открытую не только спонсирукт страну НАТО,платя туда налоги и предоставляя свою недвижимость врагу и оплачивая их комфортное проживание и все это делая за счет Российского налогоплательщика. Ведь это не прикрытая измена Родине и неизвестно, какие гостайны он мог выложить натовцам, от него всего можно ожидать, и предательское лоббирование мигрантов - это невинная деятельность Затулина, по сравнению с предидущими фактами. Не пора ли Медведеву поставить вопрлс об исключении Затулина из партии, присвоить статус иноагента и отзыва его депутатского мандата.? А сколько таких Затулиных в новом составе Думы!!!