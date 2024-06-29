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Царьград

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В Ростове появится новый способ оплаты платных парковок

В Ростове появится новый способ оплаты платных парковок

Стоимость часа и размер штрафа за неоплату при этом останутся неизменными.Автовладельцы в донской столице получат возможность вносить оплату за платную парковку до конца суток после того, как появятся парковочные купоны.

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