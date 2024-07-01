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ШОС предложит новую парадигму безопасности на саммите в Астане

ШОС предложит новую парадигму безопасности на саммите в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на саммите ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Астане участники обратятся к мировому сообществу с просьбой начать честный и открытый глобальный диалог.

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Астон Мартин
новая парадигма безопасности...а от кого будет исходить опасность?🤔
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