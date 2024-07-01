ШОС предложит новую парадигму безопасности на саммите в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на саммите ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Астане участники обратятся к мировому сообществу с просьбой начать честный и открытый глобальный диалог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии