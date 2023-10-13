В ХАМАС дали оценку позиции Путина

Исламское движение сопротивления ХАМАС в пятницу, 13 октября, распространило сообщение, в котором дало высокую оценку позиции президента России Владимира Путина в ситуации, связанной с обострением палестино-израильского конфликта, – сообщают СМИ.
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