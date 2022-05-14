Томпсон забросил 3-очковый в затяжной атаке после двух подборов Луни

Томпсон забросил 3-очковый в затяжной атаке после двух подборов Луни

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон стал автором важного дальнего попадания в четвертой четверти шестого матча серии с «Мемфисом» (110:96, 4-2).

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