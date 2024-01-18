Стометровые столбы и субкультура «столбизма»:Почему в Сибири ходят в горы без страховки и в одиночку

Красноярские столбы. Расположившись между притоками Енисея и городом Красноярском, огромный заповедник «Столбы» красив и сам по себе, но что в нем особенно привлекает и местных, и туристов — это огромные скалы необычной формы.
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