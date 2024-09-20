Вратарю «Пари НН» Лукьянову наложили 7 швов после матча с «Ахматом»: фото

Голкиперу «Пари НН» Вадиму Лукьянову наложили семь швов после матча 4-го тура группового раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ахматом» (1:2), сообщаетГолкиперу «Пари НН» Вадиму Лукьянову наложили семь швов после матча 4-го тура группового раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ахматом» (1:2), сообщает телеграм-канал «Мутко против».
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