8 лучших кормов для кошек при мочекаменной болезни.

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, является распространенным заболеванием у кошек. Она характеризуется образованием мочевых камней или кристаллов в мочевом пузыре или почках, что может привести к большому дискомфорту у вашего питомца и даже к серьезным осложнениям.
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