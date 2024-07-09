8 лучших кормов для кошек при мочекаменной болезни.

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, является распространенным заболеванием у кошек. Она характеризуется образованием мочевых камней или кристаллов в мочевом пузыре или почках, что может привести к большому дискомфорту у вашего питомца и даже к серьезным осложнениям.