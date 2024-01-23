Проводник, который выкинул из поезда в сугроб кота Твикса, временно отстранили от работы на время расследования случившегося, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.
Проводницу, которая выкинула кота Твикса из вагона, отстранили от работы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Ребров
достали этим котом, сам выбрался, сам открыл дверь купе, перешел в другой вагон, где нибудь насрал, а теперь год будут муссировать это событие
Ответить
21 час.
m
mike
В правилах перевозки черным по белому написано, что мелкие домашние животные, кошки, собаки (кроме крупных, служебных собак и собак-проводников), за исключением случая провоза мелких собак, как крупных и служебных, и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах и помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади, таким образом, чтобы исключить возможность нанесения такими животными, собаками, кошками или птицами вреда пассажирам, работникам и имуществу перевозчика. Размер такого места ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. ВСЁ!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии