Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Проводницу, которая выкинула кота Твикса из вагона, отстранили от работы

Проводницу, которая выкинула кота Твикса из вагона, отстранили от работы

Проводник, который выкинул из поезда в сугроб кота Твикса, временно отстранили от работы на время расследования случившегося, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

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Комментарии
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Валерий Ребров
достали этим котом, сам выбрался, сам открыл дверь купе, перешел в другой вагон, где нибудь насрал, а теперь год будут муссировать это событие
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21 час.
m
mike
В правилах перевозки черным по белому написано, что мелкие домашние животные, кошки, собаки (кроме крупных, служебных собак и собак-проводников), за исключением случая провоза мелких собак, как крупных и служебных, и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах и помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади, таким образом, чтобы исключить возможность нанесения такими животными, собаками, кошками или птицами вреда пассажирам, работникам и имуществу перевозчика. Размер такого места ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. ВСЁ!
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21 час.

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