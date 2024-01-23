Проводницу, которая выкинула кота Твикса из вагона, отстранили от работы

достали этим котом, сам выбрался, сам открыл дверь купе, перешел в другой вагон, где нибудь насрал, а теперь год будут муссировать это событие

m

mike

В правилах перевозки черным по белому написано, что мелкие домашние животные, кошки, собаки (кроме крупных, служебных собак и собак-проводников), за исключением случая провоза мелких собак, как крупных и служебных, и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах и помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади, таким образом, чтобы исключить возможность нанесения такими животными, собаками, кошками или птицами вреда пассажирам, работникам и имуществу перевозчика. Размер такого места ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. ВСЁ!