Зима близко: прогноз для Москвы, Петербурга и Новосибирска до 5 ноября обещает погодные качели АнастасияПервая неделя ноября приходит с изменениями в погоде, будто проводя тестирование на готовность регионов к настоящим холодам.
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