Аварийные дома сносят в Суоярви и просят вывезти оттуда вещи

Жителей Суоярви предупредили о сносе аварийных строений и попросили срочно подготовитьсяиллюстративное фото: администрация Петрозаводска В Суоярви в ближайшее время начнутся работы по сносу расселенных аварийных домов и хозяйственных построек на улице Победа.