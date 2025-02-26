Аварийные дома сносят в Суоярви и просят вывезти оттуда вещи

Жителей Суоярви предупредили о сносе аварийных строений и попросили срочно подготовитьсяиллюстративное фото: администрация Петрозаводска В Суоярви в ближайшее время начнутся работы по сносу расселенных аварийных домов и хозяйственных построек на улице Победа.
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