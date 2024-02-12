Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации по делу о вывозе 59 бортов за рубеж

«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации по делу о вывозе 59 бортов за рубеж

ФСБ возбудила уголовные дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации после вскрывшихся фактор незаконного вывоза 59 воздушных судов с территории России.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
И только теперь, через два года это выяснилось????
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13 час.
Галина Нефедова
👍
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13 час.
Гарибян Сусанна
За которую во время ведения военной операции следует применить высшую меру наказания, чтоб другим не повадно было.
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8 час.

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