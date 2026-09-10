Собянин рассказал о продлении метро в Химки, Мытищи и Красногорск

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продлить метро в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск. До 2035 года в Москве и Подмосковье построят около 35 новых станций, 12 из них — в Московской области.
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