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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп считает, что у «Ман Сити» нет шансов на титул АПЛ: «У нас нет игроков и стабильности»

– У «Ман Сити» есть шансы на титул в АПЛ? – Нет. У нас нет игроков. Сейчас у меня нет такого чувства.

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