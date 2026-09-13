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UBS не ожидает возвращения цен на какао к недавним максимумам

UBS не ожидает возвращения цен на какао к недавним максимумам

Цены на какао-бобы вряд ли вернутся к недавним максимумам благодаря увеличившимся запасам в отрасли, которые создают дополнительный буфер на случай перебоев с поставками.

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