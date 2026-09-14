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НПЗ наращивают выпуск, 55 дел ФАС, поставки в ряде регионов обеспечивают в ручном режиме: новое совещание по топливу у Новака

НПЗ наращивают выпуск, 55 дел ФАС, поставки в ряде регионов обеспечивают в ручном режиме: новое совещание по топливу у Новака

Ситуацию на рынке топлива рассматривали на очередном совещании у вице-премьера Александра Новака 14 сентября 2026 года, в понедельник.

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