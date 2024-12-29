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ВСУ выпустили более сотни снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более сотни снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более сотни снарядов по Белгородской области за сутки, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
А всё пишут и говорят,что у них боеприпасы закончились.Надо пропохать всю землю близ границ Белгородской,Брянской,Курской области где эти ри расположены.Жалко людей сейчас до слёз.Сколько же ненадолго сил и терпения всем этим людям.Если б мой муж знал бы сейчас,что началась война и бомбят его землю где он родился на Брянской земле,он бы умер бы дважды( муж умер от рака головы в 2019 г).
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