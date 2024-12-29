ВСУ выпустили более сотни снарядов по Белгородской области за сутки

ФЮ

Фаина Юсупова

А всё пишут и говорят,что у них боеприпасы закончились.Надо пропохать всю землю близ границ Белгородской,Брянской,Курской области где эти ри расположены.Жалко людей сейчас до слёз.Сколько же ненадолго сил и терпения всем этим людям.Если б мой муж знал бы сейчас,что началась война и бомбят его землю где он родился на Брянской земле,он бы умер бы дважды( муж умер от рака головы в 2019 г).