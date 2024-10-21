Саратовский региональный оператор получил высокую оценку за эффективность работы по обращению с твердыми коммунальными отходами

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТБО) получают оценку своей деятельности от межведомственной рабочей группы под председательством Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова.
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