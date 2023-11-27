Населению Украины необходимо сообщать правду о ситуации на фронте, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
Украинский генерал обрушился на Зеленского из-за лжи о России
Комментарии
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Константин Самарин
Зе вообще выпадает из реальности. Видимо, постоянное употребление определенных препаратов сказывается на умственных способностях.
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7 час.
Анастасия Гончарова
а сейчас видимо подвоз затруднителен стал ,так они трезветь по тихой грусти начали и пытаются чего то произносить !
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2 час.
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