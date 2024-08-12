В Приморском районе Петербурга обновили 37 медицинских учреждений

Ремонт и оснащение клиник сделали доступ к здравоохранению еще удобнее В Приморском районе Санкт-Петербурга отремонтировали 37 медучреждений, а их арсенал пополнился более чем 250 единицами современного оборудования.
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