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Регионы России

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В аэропорту Шереметьево задержан россиянин с тысячей серебряных украшений

В аэропорту Шереметьево задержан россиянин с тысячей серебряных украшений

В московском аэропорту Шереметьево задержан 40-летний россиянин, прилетевший из китайского Гуанчжоу с тысячей серебряных украшений общей стоимостью около 5 миллионов рублей.

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