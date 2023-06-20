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Техас ограничивает доступ детей к соцсетям без разрешения родителей

Техас ограничивает доступ детей к соцсетям без разрешения родителей

Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон, который требует от социальных сетей предотвращать доступ детей до 18 лет к “вредному контенту” и получать разрешение от родителей для создания аккаунтов несовершеннолетних.

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