10+ командировок, которые начались буднично, а закончились, как в кино

Иногда достаточно нескольких дней вдали от дома, чтобы все изменилось. Кто-то приезжает раньше времени и видит то, чего лучше бы не видел, кто-то узнает о близких то, чего знать не хотел бы, а кто-то сам делает выбор, после которого пути назад уже нет.