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Кафанов о телефонных мошенниках: «Регулярно звонят. Иногда ловил себя на мысли, что практически уже поддался и поверил. Слава богу, что-то останавливало»

– «Следователи» и «сотрудники банков» – настоящий бич современного мира. Вы хоть раз сталкивались с телефонными мошенниками? – Регулярно звонят, но после двух-трех вопросов становится ясно, что это обычные мошенники, поэтому сразу кладу трубку.

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