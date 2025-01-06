Кафанов о телефонных мошенниках: «Регулярно звонят. Иногда ловил себя на мысли, что практически уже поддался и поверил. Слава богу, что-то останавливало»

– «Следователи» и «сотрудники банков» – настоящий бич современного мира. Вы хоть раз сталкивались с телефонными мошенниками? – Регулярно звонят, но после двух-трех вопросов становится ясно, что это обычные мошенники, поэтому сразу кладу трубку.