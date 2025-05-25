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Царьград

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Маргарита Симоньян: Почему Дональд Трамп опасается за своё здоровье?

Маргарита Симоньян: Почему Дональд Трамп опасается за своё здоровье?

Маргарита Симоньян выразила обеспокоенность по поводу политики Дональда Трампа, сравнив его с Джоном Кеннеди.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Зачем аффтар врёт??? Ведь судя по тексту, это не Трамп беспокоится о своём здоровье, а Маргарита Симоньян беспокоится о здоровье Трампа.  Совершенно лживый заголовок у статьи.
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