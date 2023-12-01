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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Митчелл Робинсон пригласил школьного тренера жить к себе домой после того, как у мужчины умерла жена

Уильям «Батч» Стоктон, школьный тренер центрового «Нью-Йорка» Митчелла Робинсона, рассказал трогательную историю, связанную с игроком НБА.

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