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Время веерных отключений электроэнергии в Абхазии увеличено до 6 часов

Время веерных отключений электроэнергии в Абхазии увеличено до 6 часов

Время веерных отключений электроэнергии в Абхазии увеличили на два часа, теперь каждые сутки жители республики не получают электричество в течение шести часов, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы компании "Черноморэнерго".

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