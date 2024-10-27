27 жутковатых фото заброшенной фермерской усадьбы

Мы соседи по планете

Глубоко в лесах Мэриленда стоит дом полный секретов. Эта фермерская усадьба конца XIX века — своеобразная капсула времени давно покинувшей нас семьи, полная жутких кукол, антиквариата, древних автомобилей и старых фотографий.